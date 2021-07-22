Burak Elmas kimdir? Burak Elmas kaç yaşında, nereli?

Vatandaşlar Galatasaray'ın başkan adayı Burak Elmas'ın hayatını, kariyerini ve biyografisini merak ediyor. Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaray Burak Elmas ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz... Galatasaray

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görevdeki ilk ayını değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.11. sandıktan en yüksek oyu Burak Elmaskimdir merak etti. Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, kariyeri hakkında bilgiler...

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas (d. 19 Mart 1974; Şişli, İstanbul) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.

Burak Elmas doğum tarihi : 19 Mart 1974

Burak Elmas kaç yaşında : 47 yaşında

Burak Elmas nereli : Giresunlu (İstanbul doğumlu)

Burak Elmas mesleği ne : İş insanı ve spor yöneticisi

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Baba tarafından Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş adamı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.

BURAK ELMAS'IN GALATASARAY KARİYERİ

Elmas, ilk olarak henüz 23 yaşındayken 1997 yılında, Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu: Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanı oldu.