Burak Elmas: "Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için prensip anlaşmasına vardık"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıları takip eden muhabirlerle Nef Stadyumu'nda sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe derbisi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı toplantıya değinen Elmas, "Galatasaray'da sorunlara sebep olanların isimlerini vererek, Nihat Bey'e bütün bilgileri ilettim. Benim gördüğüm Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçimlere hazırlanan gruplar var. Yani sonraki seçimlere hazırlanan gruplar var. Buradaki gruplar arasında bir mücadele var. Sadece kulüplere değil, birbirlerine karşı verdikleri bir mücadele de var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek, bir takım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar" şeklinde konuştu.

"NİHAT BEY'İN ALTINI OYUYORLAR"

TFF'de çözümsüzlükten beslenen kişilerin olduğunu belirten Başkan Elmas, "Aslında Nihat Bey'in altını oyuyorlar. Kendisine de söyledim. Benim gördüğüm Nihat Bey her konuda masada bir çözüm önerisiyle oturuyor. Aşağıda çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen, bu sistemin devamlılığıyla kendi devamlılığını garanti eden bir kısım insanlar var. Bunların sayısı da az değil, 40-50 kişiler. Bu isimler tek kulübe zarar vermiyorlar, Türk futboluna zarar veriyorlar. Diğer kulüplerle bu isimler konusunda mutabıkız. İlk defa büyük kulüplerin başkanları birtakım sorunlar konusunda mutabık" diye konuştu.

Galatasaray olarak sevk, ceza ve hakem kararlarında eşit uygulama istediklerini ifade eden Burak Elmas, "Bağırmak hak savunmak değildir, hak savunmak sonuç elde etmektir. Şu anda Süper Lig kulüplerinin istemediği 9 hakem var. 9 hakemin maç yönetmesi istenmiyor. Bazıları FIFA kokartlı. Şimdi bu 9 hakemin yerine doğru hakemleri getirmezseniz, bunların eğitimi vermezseniz, sistemi düzeltmezseniz seneye 9 hakemin daha ismini verirler" açıklamasında bulundu.

"SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA GİZLİ SES KAYDI YAPAN GÖZLEMCİ YAKALADIK"

Maçlarda gözlemcilerin hazırladıkları raporlarda ciddi sorunlar olduğunu söyleyen Elmas, "Bizim soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Ses kaydı yapanlar var. Bazı gazetecilerle birlikte çalışarak raporları sızdıran gözlemciler var. Koridorlarda işine geleni yazıp, işine gelmeyeni yazmayan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var. Sistemin her tarafı çürük olduğu için bunun tamamını düzeltmeye yönelik bir çalışma var" dedi.

"BU SİSTEM BÖYLE GİTMEZ!"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda mevcut sistemden çıkar sağlayan bazı isimlerin olduğunu aktaran Başkan Elmas, "Mercedes'e binmek için yönetimde kalmak isteyen insanlar var. Sadece kendileri değil, aileleri de. Verilen Mercedeslerin listesini federasyon şeffafça açıklasa da herkes rahatlasa. Kimin eşi kullanıyor, kimde kaç Mercedes var. O kimin parası, kulüplerin parası. Aldıkları maaşları, bunları konuşuyoruz. Bunlar olacak, çünkü bu sistem böyle gitmez" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı futbolcu sınırlaması konusunda federasyon ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Elmas, "Tüm kulüplerin bununla ilgili rahatsızlığı var. Alınan kararın hiçbir dayanağı yok. 'Milli marş okunamıyor.', 'Sahada bu kadar yabancı var.' diyen birkaç kişinin geyiğiyle başlayan, bazı menajerlerle ilişkili Türk oyuncuların değerinin artmasından para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buraya gelindi" dedi.

"OCAK AYINDA GEREKLİ HAMLELERİ YAPACAĞIZ"

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak transfer edilen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile ilgili bir soru üzerine Burak Elmas, "Gedson Fernandes'in durumu ortada. Daha transfer dönemi açılmadı. Benfica kulübü bizim ilgimizi biliyor. Fernandes'in de bize ilgisi aşikar. Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Transferin büyük bölümünü yaptık. Gerekli takviyeleri de yapacağız" diye cevap verdi.

"DOĞRU OYUNCU GRUBUNU TRANSFER ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray'ın 1996 ile 2000 yılları arasındaki modeline göre hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Elmas, "Hem doğru yatırımlar yapıyoruz hem de genç oyuncularla başarı kazanabilecek bir takım kurduk. Bu kolay bir şey değil. Ciddi anlamda risk almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları transferlerden memnun olduğunu söyleyen Elmas, "Bazı oyuncularımız çok hızlı uyum gösterdi. Aynı seviyede uyum göstermemiş olanlar olabilir ama onlar da sağlayacak. Orada son derece gönlüm rahat. Hocamız da memnun. Doğru oyuncu grubunu transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Değerini bulan her futbolcumuzla, kendi de isterse, yollarımızı ayırıp yerine aynı prensipler dahilinde yeni oyuncular alma konusunda hocamızla mutabıkız" değerlendirmesinde bulundu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda görüşmeler yaptıklarını belirten Elmas, "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Elmas, Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in opsiyonunu kullanma konusunda aralık ayı sonuna kadar zamanları olduğunu söyledi.Elmas, altyapıdan yetişen genç futbolcu Bartuğ Elmaz ile de yeni sözleşme imzalamak istediklerini sözlerini ekledi.

"PUAN FARKININ BÖYLE KALMAYACAĞINA EMİNİM"

Şampiyonluk yarışında geriye düşmeleriyle ilgili bir soruya Burak Elmas, "Daha hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes herkese puan kaybedebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiler. Ciddi bir avantajları var, Avrupa'da maç oynamıyorlar. Lazio maçından sonra en az şubat ayına kadar bizim de maçımız yok. Lige daha fazla konsantre olacağız. Bu 14 puanlık farkın böyle kalmayacağına eminim" şeklinde cevap verdi.

Burak Elmas ayrıca Fenerbahçe ile oynadıkları derbide hasılat rekoru kırdıklarını belirtti. Başkan seçildikten bu yana olan başkanlık performansına 10 üzerinden 5 verdiğini söyleyen Başkan Elmas, Galatasaray ile ilgili kurdukları hayallere ulaşmaları durumunda bu notun 7-8'e çıkabileceğini ifade etti.

Burak Elmas, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kendisi, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Teknik Direktör Fatih Terim'e verdiği cezaya itirazda bulunduklarını, Tahkim Kurulu'nun da kararını beklediklerini de söyledi.

(Oğuzhan Ort/ İHA)