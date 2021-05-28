Burak Elmas'ın listesinde dikkat çeken isim; Rezan Epözdemir

muhabirinin sorularını yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim.