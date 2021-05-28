Burak Elmas'ın listesinde dikkat çeken isim; Rezan Epözdemir
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Burak Elmas'ın listesinde dikkat çeken isim; Rezan Epözdemir

Burak Elmas'ın listesinde dikkat çeken isim; Rezan Epözdemir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

muhabirinin sorularını yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim.

muhabirinin sorularını yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Kendisi bana daha önce de benzer şekilde yönetim kurulunda görev almam için teklifte bulunmuştu. O günkü koşullarda şartlar olgunlaşmadığından, mesleki ve akademik çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim. Geldiğimiz noktada, Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu koşullarda, sorumluluk almamız gerektiğinden bahisle Sayın Elmas'ın yönetime ilişkin önerisini kabul ettim. Şayet Galatasaraylılar bize teveccüh gösterirse, bir hukukçu olarak ben de bütün mesleki ve akademik birikimimle sarı-kırmızılı kulübün başarısı için var gücümle çalışacağım."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Burak Elmas'ın listesinde dikkat çeken isim; Rezan Epözdemir - Haberler Spor
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