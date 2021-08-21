Burak Elmas: "Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır"
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Burak Elmas: "Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır"

Burak Elmas: 'Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün yaptıkları açıklamalardan dolayı destek veren sarı-kırmızılı camiaya şükranlarını sunduğunu söyleyerek, "Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün yaptıkları açıklamalardan dolayı destek veren sarı-kırmızılı camiaya şükranlarını sunduğunu söyleyerek, "Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptığımız açıklamalardan sonra, sosyal medya, telefon ve e-posta yoluyla kararlı duruşumuza koşulsuz destek veren camiamıza, yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Burak Elmas: "Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır" - Haberler
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