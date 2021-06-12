Burak Elmas: "Görev bize verilirse ertesi gün ilk 100 gün için yapacağımız projeleri hazırladık"

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, başkanlık görevinin kendilerine verilmesi halinde seçimin ertesi günü ilk 100 gün için yapacakları uygulamaları ve projeleri hazırladıklarını söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, başkanlık görevinin kendilerine verilmesi halinde seçimin ertesi günü ilk 100 gün için yapacakları uygulamaları ve projeleri hazırladıklarını söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı sadece seçime hazırlanırken değil hayatları boyunca yaşadıklarını belirten Elmas, "Galatasaray değerlerini biz hayatımızda yaşıyoruz. Galatasaray'ın sorunlarını sürekli düşünüyoruz ve çözümlerini kafamızda sürekli arıyoruz. Biz ailemizi yaşamaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada bizim açımızdan bugün Galatasaray'da bir yönetim seçilmiyor. Galatasaray'ın gelecek 30 yılında nasıl bir geleceğe gideceğine, değerlerimizin yaşanıp, yaşanmayacağına karar vereceğiz. Bu yola çıkarken bir çözüm yapmaya çalıştık. Yani ailemizin bu kritik döneminde çok önemli bir seçim olduğuna inanarak bu seçimin bir çözüm üretmeye çalıştık. Bizimkisi asla bir iktidar mücadelesi değildi. Bu çözümü üretirken çok değerli büyüklerimize, camiamızın eski başkanlarına giderek Galatasaray'ın çok önemli bir seçime gireceğini, burada Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili ve Galatasaray'ın sorunlarının çözümüyle ilgili çok önemli karar almamız gerektiğini belirterek, Galatasaray'ın ayrışarak değil birlikte, en doğru yönetim kurulu, en doğru başkan adayıyla ve onun arkasına destek vererek buradan çıkması için önerilerini rica ettik. O dönem görüştüğümüz büyüklerimizden böyle bir irade ortaya çıkmadı, onların o dönemki düşünceleri gereği. Biz o dönem arkadaşlarımızla oturduk ve bir karar verdik. Kimsenin bize o duyduğu teveccühle değil ailemize duyduğumuz sorumluluk ve ailemizin geleceğini de verdiğimiz önem sebebiyle verdik. Galatasaray'ın problemlerini çok daha erken hazırlanılması gerektiği, çok daha erken projeler geliştirmesi gerektiği ve daha da önemlisi oy için değil yetkinliği sebebiyle hep bahsettiğimiz Galatasaray'ın insan kaynağının Galatasaray yönetimlerinde artık var olması gerektiğini düşünerek yola çıktık. Eylül 2020'den itibaren arkadaşlarım ve ben ilk önce 45 kişiye ulaşan bugün 90'nın üzerinde bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Bu ekipteki her arkadaşımın her biriyle ben konuştum. Sorunları bildiğimiz ve çalıştığımız için, sorunları hayatında geçmiş hayatlarında çözmüş, Galatasaray değerlerini hayatında yaşayan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bütün arkadaşlarıma Galatasaray'ın belki de en zor döneminde, Galatasaray'ın geleceği için taşın altına elimizi koyduğumuzu ve asla popüler olmayacağımızı hepsine söyledim. Daha sonra projelerimiz çalışmaya başladık. Projelerimize Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Ayrıca bu süreçte şuna özen gösterdik. Bir ailenin böyle zor durumlardan çıkmasının iki önemli faktörü vardır. Bir birliktelik, ikincisi sevgi. Bu Galatasaray'ın birleşmesi gerektiğini tüm kurumlarıyla ve tüm Galatasaray'ın ayrıştırılmadan, Galatasaray doğru ve değerleri çerçevesinde geleceğe gitmesinin çok önemli olduğunu düşündüğümüz için tüm bu seçim döneminde bu inancımıza uygun davranmaya çalıştık. Hiçbir adayın, yönetim kurulunun veya projelerin aleyhinde konuşmadık. Sadece kendimizi projelerimizi, Galatasaray'da uygulamaya planladığımız projelerin uygulama haritalarını anlatarak bu süreci götürdük ve bu sürece bağlı kalacağız. Sebebi de şudur. Kim kazanırsa kazansın, Galatasaray üyeleri kime teveccüh gösterirse göstersin, birleştirebilecekleri bir Galatasaray'a teslim almalarını istiyoruz. Seçimde kavga etmiş, birbirine düşman olmuş bir Galatasaray değil. Teveccüh bize olursa, görev bize verilirse ertesi gün ilk 100 gün için yapacağımız uygulamaları ve projeleri hazırladık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı