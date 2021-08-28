Burak Elmas: "Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya devam edeceğiz"
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Burak Elmas: "Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya devam edeceğiz"

Burak Elmas: 'Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor. Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya tüm camia olarak devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK tarafından verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının ardından bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Elmas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Doğruların ve sporda adil kararların uğrunda verdiğimiz mücadelemizde medya ve başka vesilelerle Galatasaray'ı yıldırmak üzere hamleler yapılıyor. Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor. Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya tüm camia olarak devam edeceğiz."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Burak Elmas: "Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya devam edeceğiz" - Haberler
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