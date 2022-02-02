Burak Elmas: Gedson'u isteseydik alırdık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde verilmesi gereken dizi kararların olduğunu ifade eden Elmas, "Mevcut yabancı hakkı var. Önümüzdeki sene 12'ye düşecek. Yeni teknik direktörümüz Domenec Torrent ve yeni danışmanımız Luis Campos ile beraber geceli-gündüzlü beraber çalışma yaptık. Öncelikli ihtiyaçlarımızı belirledik" dedi.

"ERICK PULGAR İLE ANLAŞTIK"

Defansif orta saha Bölgesine transfer yaptıklarıın söyleyen Başkan Elmas, "Şilili milli oyuncu Erick Pulgar ile anlaştık. Pulgar deneyimli, Fiorentina'da çok başarılı bir şekilde forma giymiş bir oyuncu. Onu da uzun gelişmeler sonucunda ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Milli maçtan sonra gelip buraya resmi imzalar atılmasını bekliyoruz. Bolivaya'daydı, oradan buraya gelmesini bekliyoruz. O da hemen hazır. Takımımıza katkı verecek bir oyuncu" diye konuştu.

"3 TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gomis transferini de değerlendiren Burak Elmas, "Ciddi anlamda etki yapabileceğini düşündüğümüz hem de ligi bilen bir santrfor arayışımız vardı. Burada Galatasaray'dan ayrılışı çok tartışılan, yeri doldurulamayan, yeri doldurulmak için çok ciddi maliyetlere girilen Gomis vardı görüşmelerimiz arasında. Görüşmeler sırasında her mevkide 5-6 tane alternatiflerle görüşüldü. Takımımıza en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki sene alacağımız yabancı oyuncu kararları da riske etmeyecek transferler yapmaya çalıştık. Önümüzdeki senenin de planlarını yapıyoruz. Önümüzdeki sene çalışmayı düşündüğümüz birçok oyuncuyla da görüştük. Hatta yüzde 50 planımız da hazır. Gomis çok istekliydi. Kulübü çok seven bir oyuncu. Galatasaray'da bitmemiş bir işi olduğunu söyledi. İstekli, ligimizi bilen ve Galatasaray taraftarının sevdiği bir oyuncuyu da özellikle kariyerinin en olgunlaştığı zamanında bu mücadelenin içine katmayı çok uygun gördük. Böylece 3 transferi gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Sakatlıktan dönen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui için ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Onun beraber yabancı sayımız 15'ti. Hocamız Omar'ın antrenmanlardaki performansını çok beğeniyor. Maç eksikliği var ama kapatacak. Aynı zamanda da bazı oyuncularımızla yol ayırmak mecburiyetindeydik. Yedlin ve Luyindama takımdan ayrıldı" dedi.

"GEDSON'U İSTESEYDİK ALIRDIK"

Benfica'da forma giyen Gedson Fernandes transferinin neden olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Gedson görüştüğümü oyunculardan biriydi. Menajerlerin bize ulaşmasına gerek yok. Biz o oyuncuyu istiyorsak onun menajeriyle konuşuruz. Gedson taraftarımızın çok sevdiği, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro planlamamızda ve yabancı planlamamızda ilk öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Sınırsız yabancı hakkı yok. Mevcut sözleşmesi olan oyuncularımız var. 22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti istedi, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Gedson'u isteseydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Sosyal medyada hem taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp, onları yanlış şekilde yönlendirme amacı güden bir takım odakların çalışmaları var. Çoğu ile suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"HATALARIMIZ DA OLABİLİR"

Göreve gelirken görevin zor olacağını bildiklerini hatırlatan Elmas, "Galatasaray'ı geleceği taşımak için çok ciddi kararlar alıyoruz. Hatalarımız da olabilir. Makul eleştirileri Galatasaray'a faydası olduğu için dinliyoruz. Sosyal medyada Galatasaray yönetimini çalıştırmama, bazı Galatasaraylı oyuncuların üzerine baskı kurma ve bazı transferlerin olması için menajerlerle birlikte çalışarak, menajerlerin istediği oyuncuları Galatasaray'a almaları üzerine bir operasyon yapan ve bunun bir kısmı da hukuksuz bahis yapan hesaplarla ortak çalışan hesaplar var. Galatasaray'ı ufak bütçelerle, 10-15 hesapla Galatasaray'ın geleceği belirlemeye çalışanların ellerine bırakmayacağız. Transfer döneminde sabah akşam çalışan Işıtan Gün, Özgür Kalelioğlu ve Nihat Kırmızı teşekkür ederim" dedi.

"BARTUĞ BURADA KALMAK İSTEMEDİ"

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve Fransız ekibi Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmas'ın durumuyla ilgili konuşan Elmas, "Bartuğ, Galatasaray'ın ciddi anlamda yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı bir oyuncunun kontratını son senesine bırakmaması lazımdı. Menajerlik müessesinde yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, kazanacakları komisyondan nedeniyle de kulüp bağlarını kopararak yurtdışına götürme gibi planlarla genç oyuncularımıza dadanmış menajerler var. Bunlara son vereceğiz. Bartuğ ile kendisi ve babası ile görüştüm. Kendisi burada kalmak istemedi. Menajerler kendisini ikna etmişlerdi. Bartuğ, Galatasaray tesislerinde kalıyor, yemeğini yiyor ve a takım ile maça çıkıyor. Galatasaray'ın bu kadar güvendiği bir oyuncu eğer kulübüne güvenmiyorsa Galatasaray'da yeri yoktur. Bu çocukların ve menajerler konusunda da bir liste çalışmaları yapıyoruz. Bu listelerin dadandığı genç oyuncularımız takımda yer alamayacaklar. Bu insanlar Florya'da hiçbir oyuncumuzla ilişki kuramayacaklar" şeklinde konuştu.

Burak Elmas, bugün Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay doğum günü dolayısıyla kendisini sevgi ve saygıyla anladıklarını belirterek, "Yeri dolmadı. Yeni Metin Oktaylar arıyoruz. Maalesef yeri dolmuyor. Kimse bir Metin Oktay olamadı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor