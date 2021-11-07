Burak Elmas: "Galatasaray'ımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve cesaretle devam edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılılar için doğru bildikleri yolda korkmadan ve kişisel kaygı duymadan, cesaretle yollarına devam edeceklerini söyledi.

Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasaray'ımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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