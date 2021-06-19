Burak Elmas: Galatasaray bizim ailemiz

Galatasaray Kulübü'nde yapılan seçimde 38'inci başkan olarak göreve gelen Burak Elmas, seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nde yapılan seçimde 38'inci başkan olarak göreve gelen Burak Elmas , seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elmas, "Biz verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik. Gereklerini yapacağız" dedi.

"GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR SEÇİM OLDU"

Seçimde emeği geçen herkese teşekkür eden Burak Elmas, "Seçime katılarak iradelerini seçim sonuçlarına yansıtan tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Galatasaraylılara yakışan bir atmosferde seçim oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın farkı budur. Bizlerle seçimde yarışan diğer kıymetli adaylar ve ekiplerine de sonsuz teşekkür ederim. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi. Biz Galatasaray'ı birleştirmek için geldik. Yarından tezi yok tek yumruk olarak çok şeyler başaracağız" ifadelerini kullandı."GALATASARAY BİZİM AİLEMİZ"Verdikleri sözleri yönetim olarak yerine getireceklerine vurgu yapan Elmas, "Biz verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik. Gereklerini yapacağız" dedi. "ÇOK HEYECANLI BİR SEÇİM OLDU" Seçimin son ana kadar büyük bir heyecanla geçtiğini dile getiren Elmas, "Çok heyecanlı bir seçim oldu. Çok mutluyum. Galatasaray'ın DNA'sına, değerlerine uygun bir seçim oldu. Bu seçim sürecinde umarım kimse kırılmamıştır. Biz elimizden geleni yaptık. Sadece kendi projelerimizi ve ekibimizi tanıtarak bu süreci yürüttük. Kimse hakkında bir şey söylememeye özen gösterdik. Bundan sonra da bu tutum devam edecek. Yapacak çok iş var. Daha yeni başlıyoruz. Asıl iş mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak" diye konuştu."TARAFTARLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"Galatasaray taraftarına da teşekkür eden Elmas, "Arkadaşlarım bahçede 'Uğur yapalım, çıkma' dediler. Ama çıktık, hayırlısı olsun. Tüm üyelere, bize teveccüh gösteren ya da göstermeyen tüm üyelere teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. İlgilerine de. Bu ilgi omzumuzda bir yük. Bu ilginin getirdiği sorumluluğun farkındayız ve fazlasıyla hissediyoruz. Şimdi onlara layık olma zamanı" dedi."GALATASARAY'DA HERKES SEÇİM SONRASI BİRBİRİNİ TEBRİK EDER"Seçimde ikinci olan Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte kürsüye çıkmaları için ise Burak Elmas, şunları kaydetti:

"Galatasaray için normal bir görüntüdür. Son zamanlarda uygulanmadığı için size öyle gelmiştir. Galatasaray budur. El ele, kol kola herkes seçim sonrası birbirini tebrik eder. Ertesi gün aile olarak yaşamaya devam ederiz. Biz normali yaptık. Ekstra bir şey yapmadık. Bundan sonra da Galatasaray'a uygun davranış biçimini göstermeye ekibim ve ben devam edeceğiz."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan