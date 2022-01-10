Burak Elmas, Fatih Terim ile görüştü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burak Elmas, Fatih Terim ile görüştü

Burak Elmas, Fatih Terim ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştü.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştü.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi. Toplantıdan sonra Fatih Terim stadyumdan ayrıldı. Görüşmenin ardından yönetim kurulu toplantısına geçildi. - İSTANBUL

Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

 Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, açıklama bekleniyor

Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, açıklama bekleniyor

 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Rıdvan Dilmen sır perdesini araladı

Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Rıdvan Dilmen sır perdesini araladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title