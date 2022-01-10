Burak Elmas, Fatih Terim ile görüştü
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştü.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştü.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi. Toplantıdan sonra Fatih Terim stadyumdan ayrıldı. Görüşmenin ardından yönetim kurulu toplantısına geçildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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