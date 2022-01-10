Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığını açıkladı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - "Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir"

"Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL,

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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