Burak Elmas: Boyun eğmeyeceğiz

"TFF'de seçim olması bir mecburiyet"

" Galatasaray'a verilen cezalar üst sınıra yakın, yakın kulüplere verilen cezalar alt sınıra yakın"

"Kişiler üzerinden böyle bir kavga yürütmeyi doğru bulmuyorum" diyen Burak Elmas, "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetiminin TFF'de yapılan ikili görüşmelerde yapılan konuşmalara ve kişilerin samimiyetlerine güveni yoktur. O kişilerin samimiyetine inanmıyoruz ve buna göre hareket etmeyeceğiz. Nihat Özdemir'i ziyaret ettiğim için pişman değilim, doğruyu yaparak kişilerin görüşlerini tartma imkanı buldum. Konuşulanlar ve o iyi niyetin karşılığını bulması farklı bir şey. Karşılığını bulmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu ve sözlerini noktaladı.