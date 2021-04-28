Burak Elmas, başkan adaylığı başvuru evrakını Divan Kurulu'na teslim etti

Galatasaray Kulübü başkan adaylığını açıklayan isimlerden biri olan Burak Elmas, Divan Kurulu'na evraklarını teslim etti.

Galatasaray Kulübü başkan adaylığını açıklayan isimlerden biri olan Burak Elmas, Divan Kurulu'na evraklarını teslim etti.

Elmas, yaptığı açıklamada; "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı