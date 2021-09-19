Burak Elmas: 'Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız' - Haberler Spor
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Burak Elmas: "Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Burak Elmas:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması çok önemlidir.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması çok önemlidir. Başarı, zor günleri birlikte aşabilme beceresi gerektirir. Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 5. haftasındaki Alanya spor mağlubiyeti sonrasında kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Ligin uzun ve yolculuk olduğunu ve henüz başında olduklarını belirten Başkan Elmas, "Puan kayıpları olabilir. Arzu etmesek de futbolda bunlar yaşanabiliyor. Çok genç bir takımız, bu genç takımın biraz zamana ihtiyacı var. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bu süreçte taraftarımızın desteği vazgeçilmez ve çok kıymetlidir. Öte yandan spor kamuoyunun yakından takip ettiği gibi, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk Galatasarayımızı aydınlık bir geleceğe ve sürdürülebilir başarılara taşıyacaktır. Bu, tüm Galatasaray camiası adına verdiğimiz bir mücadele ve ancak birlikte başarıyla tamamlayabileceğimiz bir yolculuktur. Bu mücadelede camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması ve bunu hissetirmesi çok önemlidir. Kulübümüzün geleceğini, dışarıda yaratılmaya çalışılacak panik havasına ne bugün ne de gelecekte teslim etmeyeceğiz. Başarı, zor günleri birlikte aşabilme beceresi gerektirir. İlkleri başaran Galatasaray, yine bir ilki başararak bu cesur mücadelesinden de birlik ve beraberlik içerisinde başarı ile çıkacaktır. Galatasarayımızın geleceği hakkındaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Haber: Burak Elmas: 'Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız' - Haberler Spor
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