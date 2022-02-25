Burak Elmas, Aleksander Ceferin'i ziyaret etti

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Burak Elmas ile Aleksander Ceferin'in, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmede, dünya futbolundaki dönüşüm ve futbol endüstrisinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Görüşmede, Galatasaray'ın köklü tarihine ve Avrupa'daki başarılarına vurgu yapan Ceferin, Galatasaray'ın UEFA için önemine dikkat çekti. Bu yıl Avrupa Ligi'nde gösterilen başarılı performans için de tüm Galatasaray camiasını tebrik eden Aleksander Ceferin, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa futbolunun vazgeçilmez paydaşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Burak Elmas ise, geçtiğimiz yıl içinde gündeme gelen ve bazı kulüplerin açık şekilde destek verdiği Avrupa Süper Ligi ve benzeri organizasyonlara karşı, UEFA ile tam dayanışma ve iş birliği halinde olduklarını ifade etti. Futbol endüstrisinde son dönemin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan menajerlik ücretleri ve temsilci belirsizliği konularını da gündeme getiren Elmas, 23 Şubat 2022 tarihinde kulüp üyelerine konuyla ilgili gerçekleştirdiği sunumun detaylarını da Aleksander Ceferin ve UEFA yönetimiyle paylaştı.

Açıklamanın devamında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve UEFA yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür edildiği ifade edildi.

Burak Elmas, Galatasaray'ın mart ayında çıkacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakası kapsamında, Ceferin'i İstanbul'daki maça özel olarak davet etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor