Burak Derneğinden Trump'ın sözde barış planına tepki

15.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:22

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" olarak sunduğu sözde barış planı ile tüm kutsal mekanların İsrail egemenliği altına gireceğini ifade etti.

Yenihayat, yaptığı açıklamada, planın Filistin tarafı olmadan açıklanmasının bile İsrail'in menfaatlerinin gözetildiğini gösterdiğini bildirdi.

Planda yer alan, Filistin Devleti'nin kurulması, başkentinin Doğu Kudüs'te olması, toprakların iki katına çıkması ve 50 milyar dolarlık fon vaatlerine değinen Yenihayat, bu vaatlerle kamuoyunun yanıltıldığını vurguladı. Planda öngörülen Filistin Devleti'nin sadece kağıt üzerinde kalacağına işaret eden Yenihayat, "Çünkü bu devletin bir ordusu, kendi kontrolünde hava ve kara sahaları olmayacak, başka devletlerle anlaşma yapma yetkisi de bulunmayacaktır." ifadesini kullandı.

Mescid-i Aksa'ya sahip olmayan Kudüs'ün Filistin Devleti için başkent olmasının düşünülemeyeceğinin altını çizen Yenihayat, 50 milyar dolarlık fonun büyük bir kısmının da bazı İslam ülkeleri tarafından karşılanacağına değindi.

"Tüm kutsal mekanlar İsrail egemenliği altına girecek"

Sözde barış planı ile İsrail'in işgaline yasal bir statü kazandırılmak istendiğini aktaran Yenihayat, şunları kaydetti:

"Plana göre, Kudüs bölünmez bir şekilde İsrail'in başkenti olacaktır. Mescid-i Aksa dahil tüm kutsal mekanlar, İsrail egemenliği altına girecektir. Batı Şeria'da C Bölgesi diye nitelendirilen kısmın yaklaşık yüzde 61'lik alanına tekabül eden toprakların üçte biri İsrail tarafından ilhak edilecek, uzunluğu yaklaşık 100 kilometre, genişliği yer yer 10 kilometreyi bulan Ürdün Vadisi, İsrail tarafından ilhak edilecek. İsrail'in işgali sebebiyle vatanlarından çıkarılan 6 milyon civarındaki mülteci topraklarına geri dönemeyecek."

Bu planın asla kabul edilmeyeceğini belirten Yenihayat, Doğu Kudüs'ü bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak kabul eden 120 ülkeden bu iradelerini bir adım öteye taşıyarak, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için yeni bir plan açıklamalarını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA