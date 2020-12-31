Burak Derneğinden Kudüslülere kış desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burak Derneğinden Kudüslülere kış desteği

31.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:02
Burak Derneğinden Kudüslülere kış desteği

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, Kudüs'te Kış Destek Projesi kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye kışlık giyim, battaniye ve soba yardımında bulundu.

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, Kudüs'te Kış Destek Projesi kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye kışlık giyim, battaniye ve soba yardımında bulundu.

Burak Derneğinden yapılan açıklamada, Kudüslü Müslümanlarla dayanışma amacıyla Kudüs'te Kış Destek Projesi düzenlendiği bildirildi.

Kudüslü Müslümanların bir yandan İsrail işgali diğer yandan Kovid -19 salgını ile mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail işgalinin neden olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik ambargolar hayatın her alanını olumsuz yönde etkilemektedir ve bu nedenle Kudüslüler için hayat çok daha zor geçmektedir. Mescid-i Aksa savunmasını kış aylarında da sürdüren Kudüslü kardeşlerimizi her kış olduğu gibi bu kış da unutmadık, kış destek projesi kapsamında toplanan yardımlar ile onlara umut ve mutluluk vesilesi olduk. İş ve çalışma hayatının kısıtlı olduğu ve ekonomik anlamda birçok zorluklar yaşayan Kudüs halkı için yardımlarımız bundan sonra da aralıksız devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burak Derneğinden Kudüslülere kış desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:19:10. #1.15#
title