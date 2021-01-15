Burak Derneği, geçen yıl da hak ihlallerinin yaşandığı Kudüs'e yardımlarını sürdürdü
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Burak Derneği, geçen yıl da hak ihlallerinin yaşandığı Kudüs'e yardımlarını sürdürdü

15.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:22
Burak Derneği, geçen yıl da hak ihlallerinin yaşandığı Kudüs'e yardımlarını sürdürdü

Burak Derneği, İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te geçen yıl yaşanan insan hakları ihlallerini ve bölgede yaptıkları yardım çalışmalarını rapor haline getirdi.

Burak Derneği, İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te geçen yıl yaşanan insan hakları ihlallerini ve bölgede yaptıkları yardım çalışmalarını rapor haline getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in işgal güçleri geçen yıl da Kudüs'te insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdü.

Hak ihlallerine yönelik hazırlanan rapora göre, geçen yıl 7 kişi şehit oldu, 5 kişinin cenazesine el konuldu, 1800'den fazla kişi tutuklandı, 197 ev yıkıldı, 819 ev için yıkım ve tahliye emri verildi, 25 kurum kapatıldı, bina sakinlerine 9 milyon 785 şekel para cezası verildi, 2 bin Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı, 330 kişi de resmi olarak Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldı.

Raporda derneğin geçen yıl Kudüs'te yaptığı insani yardım çalışmalarına da yer verildi. Bu kapsamında, 1235 gıda kumanyası, 250 çocuğa kış kıyafeti, 850 öğrenciye okul çantası, 815 kişiye soba, 855 kişiye battaniye, 750'si yetim 2 bin 550 kişiye bayramlık ve Kurban Bayramı'nda 3 bin 500 kişiye et dağıtıldı, 8 bin 500 öğün iftar yemeği verildi, zekat, fitre, fidye, sadaka ve bayram harçlığı olarak 71 bin 815 lira nakdi yardım yapıldı.

Dernek tarafından ayrıca Mescid-i Aksa ve çevresinde İslami ilimler dersleri verildi, hafızlık çalışmaları yapıldı, Kur'an okuma yarışmaları düzenlendi, okullardan gruplar halinde öğrenciler Mescid-i Aksa'ya getirildi. Tüm projeler için toplamda 3 milyon 664 bin lira harcama yapıldı.

Burak Derneği Genel Başkanı Adem Yenihayat, Kovid-19 salgınının Kudüs halkını da olumsuz etkilediğini ve ekonomik koşulların daha da ağırlaştığını belirterek, oradaki halka destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail'in 1967'deki işgalinden bu yana Kudüs'teki haksızlıklar ve hukuksuzlukların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Yenihayat, geçen yıl da Kudüs halkının yine baskı, zulüm, ve cinayetlere maruz kaldığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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