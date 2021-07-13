Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında, nereli? Burak Deniz biyografisi!
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Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında, nereli? Burak Deniz biyografisi!

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında, nereli? Burak Deniz biyografisi!
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Başrolünü Alina Boz'la paylaşan Maraşlı dizisi bugün final yapıyor. Hayatı merak edilen Burak Deniz kimdir? diye araştırılmaktadır. Peki, Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında, nereli? Burak Deniz mesleği nedir? Burak Deniz hayatı ve biyografisi nedir?

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Başrolünü Alina Boz'la paylaşan Maraşlı dizisi bugün final yapıyor. Hayatı merak edilen Burak Deniz kimdir? diye araştırılmaktadır. Peki, Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında, nereli? Burak Deniz mesleği nedir? Burak Deniz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçel ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

FİLMLERİ VE DİZİERİ

2021 – Maraşlı (Celal Kün, Mehmet İnce, Maraşlı)

2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

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