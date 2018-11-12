Burak Deniz ile Büşra Develi Çifti Barıştı mı?

Önceki akşam, ünlü oyuncular Burak Deniz ile Büşra Develi Cihangir'de baş başa objektiflere takıldı.

İKİ SAAT BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Haziran ayında 3 yıllık ilişkilerini sonlandıran ve basında barıştıkları yönünde haberlerine eksik olmadığı Burak Deniz ile Büşra Develi çifti, önceki akşam Cihangir'de bir kafede iki saat boyunca baş başa kaldıkları görüntülendi.

MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR

Ayrılığın ardından, ''Bir daha bir araya gelmemiz imkansız. Geri dönüşü yok.'' açıklaması yapan çift, mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Mekandan ilk çıkış yapan Büşra Develi muhabirlerin, ''Burak bey ile barıştınız mı?'' sorusunu yanıtsız bırakarak motosikletine yöneldi. Develi, motosikletini bulunduğu yerden çıkaramayarak muhabirlerden yardım istediği sırada Burak Deniz'de kafeden ayrıldı.