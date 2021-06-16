Burak Davutoğlu kimdir?

Yer aldığı projelerle dikkat çeken isimlerden olan Burak Davutoğlu hakkında Burak Davutoğlu kimdir? Burak Davutoğlu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırıldı.

Burak Davutoğlu kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pek çok ödülü bulunan ve mesleki niteliklerini de geliştirmekte olan başarılı isim hakkında araştırılan soruların yanıtlarını derledik.

BURAK DAVUTOĞLU KİMDİR?

Burak Davutoğlu, 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Burak Davutoğlu eğitmenlik yapmakta.

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 1993'te İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na katıldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Jean-Paul Sartre, William Shakespeare, Arthur Miller, Anton Chekhov, Samuel Beckett, Leo Tolstoy gibi önemli yazarların oyunları da olmak üzere birçok oyunda rol aldı.

Kuruluşu Darülbedayi adıyla 1914'e dayanan şehir tiyatroları bünyesinde gerek ülke içindeki turnelerde, gerekse uluslararası tiyatro festivallerinde sahne aldı.

2009'da BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği) kurucu üyeleri arasında yer aldı.

2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 100. yılında özel bir repertuvar olarak yer alan Kerbela isimli müzikal oyununda 100 kişilik ekipte Hüseyin rolüyle sahne aldı. Oyunun sezon finali, 4.000 kişi seyirci kapasiteli olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.

Kanal D'de yayınlanan ve uzun süre reyting listelerinin başında yer alan İntikam dizisinde Derin'in (Beren Saat) babası Adil Çelik karakteriyle de bilinen Davutoğlu, bu vesileyle on üç ülkedeki TV izleyicisine ulaştı. Aynı zamanda, yine uluslararası kanallarda da yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde de Ferhunde'nin (Deniz Çakır) sevgilisi İsmail karakteriyle rol aldı.

Şehir Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmekte olan Burak Davutoğlu, diksiyon, ses, nefes, doğaçlama, drama, sunum teknikleri eğitmenliği gibi konularda da eğitmenlik yapmaktadır.

Aldığı Ödüller: Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2000 Romeo Juliet,

Vasfi Rıza Zobu Yılın Erkek Oyuncusu 2000 Derya Gülü Lions,

Kerem Yılmazer Gençlik Ödülü 2001 Hepsi Oğlumdu

Mesleki Nitelikler: Uzak doğu sporları, Amatör motorculuk, Diksiyon, Ses nefes, Doğaçlama, Drama, Sunum Teknikleri eğitmenliği

Yabancı Dil: İngilizce (orta derecede)