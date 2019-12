Burak Çevik'in 'Aidiyet'i alternatif gösterimlerle Anadolu'da!

13.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:07

Bu hafta Mardin ve Diyarbakır'da sinemaseverlerle buluşacak olan "Aidiyet", 24 Aralık'ta da Kadıköy Sineması'nda film ekibinin katılımıyla özel gösterim yapacak. 2020 yılı boyunca şehir şehir Anadolu'yu dolaşması planlanan "Aidiyet"in yolculuğuna, yönetmenin gösterime girmeyen ilk filmi "Tuzdan Kaide" de eşlik edecek.

26 yaşındaki yönetmen, yapımcı ve sanatçı Burak Çevik'in Londra'da düzenlenen Open City Festivali'nde Uluslararası Yeni Yetenek Ödülü'nü, Boğaziçi Film Festivali'nde de En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanan filmi "Aidiyet", özel gösterimlerle Anadolu yolculuğuna hazırlanıyor.

13 Aralık'ta Sinemardin festivalinde Mardinli sinemaseverlerle buluşacak olan film, 14 Aralık'ta Diyarbakır'da Bezgin Bekir'de, 15 Aralık ve 19 Aralık tarihlerinde de İstanbul Modern Sinema'nın "Biz de Varız!" seçkisinde gösterilecek. "Aidiyet" İstanbul'da ayrıca, 24 Aralık Salı günü film ekibinin katılımı ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş'ın sunumuyla Kadıköy Sineması'nda özel gösterim yapacak. Ocak ayından itibaren Ankara, İzmir, Kars, Kayseri, Eskişehir gibi şehirleri gezecek olan "Aidiyet"in Anadolu yolculuğundaki bazı gösterimlere, Çevik'in vizyon olanağı bulamamış ilk filmi "Tuzdan Kaide" de eşlik edecek.

"Yeni dağıtım olanakları düşünmeliydik"

Filmlerinin vizyona girememesinin ülke sinema sektöründe yaşanan olumsuzluklardan kaynaklandığını ve bu nedenle yeni dağıtım modellerine yöneldiklerini söyleyen Burak Çevik, "Bilet satışlarının iyice düştüğü, dağıtımın tekelleştiği, bağımsız sinemanın can çekiştiği bu dönemde yeni dağıtım olanakları hakkında düşünmek gerekiyordu. Filmlerimin seyirciyle buluşmasını istiyorum ve bunun için de mümkün olduğunca çok, tekil gösterim yaparak Anadolu'ya doğru yola çıkmak ve filmleri izlemek isteyen seyirciye ulaşmak, hatta film ekibiyle birlikte o gösterimlere gitmek istiyorum." Çevik, çağrının üniversite topluluklarına da açık olduğunu belirtiyor ve "Tuzdan Kaide" ve "Aidiyet"i izlemek isteyenlerin info@folsinema.com adresine yazarak iletişime geçmelerinin yeterli olacağını söylüyor.

Selman Nacar ve Burak Çevik'in yapımcılığında çekilen "Aidiyet"; 15 yıl önce İstanbul'da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarına ve yönetmenin kişisel hafızasına dayanıyor. Suç filmi olduğu kadar bir yol ve aşk filmi olma özelliği de taşıyan film, The New York Times, Film Comment, The Film Stage, MUBI gibi yayınlarda da övgü dolu yorumlarla karşılandı.

Yenilikçi diliyle övülen yönetmen

Burak Çevik 1993'te dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede başlayan film gösterme deneyimlerini Fol Sinema adlı film platformuna dönüştüren Çevik, 2016 yılında !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin "Başka Haller" bölümünün, 2017 yılında ise İstanbul Film Festivali'nin "Işığın Peşinde" bölümünün küratörlüğünü yaptı. İlk uzun metraj filmi "Tuzdan Kaide" (2018), dünya galasını Berlin Film Festivali'nde yaptı ve festivalin Forum bölümünde yarıştı; Türkiye'de vizyon olanağı bulamayan film, sadece Adana ile İstanbul film festivalleri ve üniversitelerde özel gösterimler sayesinde seyirciyle buluştu. Yenilikçi sinema diliyle büyük övgüler toplayan Çevik, ikinci filmi "Aidiyet" ile bir kez daha Berlin Film Festivali'nin Forum bölümüne kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı. Mart 2019'da, dünyanın en önemli modern sanat müzesi sayılan MoMA ve 1969'dan beri bağımsız sinemanın en önemli destekçilerinden Film Society of Lincoln Center'ın ortaklaşa düzenlediği 48. New Directors/New Films'de Amerika prömiyerini yapan "Aidiyet", Londra'da düzenlenen Open City Festivali'nde yönetmenine Uluslararası Yeni Yetenek Ödülü'nü getirirken, Boğaziçi Film Festivali'nde de En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. En son, Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında" adlı filmin yapımcılığını üstlenen Burak Çevik, üçüncü filminin çalışmalarını sürdürmekte.

Kaynak: Bültenler