Burak Birsen kimdir? FOX TV Burak Birsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Burak Birsen yaşı kaç?
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Burak Birsen kimdir? FOX TV Burak Birsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Burak Birsen yaşı kaç?

Burak Birsen kimdir? FOX TV Burak Birsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Burak Birsen yaşı kaç?
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FOX TV'de Cumartesi ve Pazar günü ana haber bülteni sunuculuğu yapan Burak Birsen son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Burak Birsen kimdir? FOX TV Burak Birsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Burak Birsen yaşı kaç?

Burak Birsen FOX TV'de hafta sonları ana haber bülteni sunuculuğu yapmaktadır. Özellikle ana haberler sırasında vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar Burak Birsen ile ilgili en çok "Burak Birsen kimdir? FOX TV Burak Birsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Burak Birsen yaşı kaç?" gibi soruları aratmaktadır. Burak Birsen ile ilgili detaylara ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAK BİRSEN KİMDİR?

Burak Birsen, 1975 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğmuştur. Burak Birsen, Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunudur.

Televizyon kariyeri 2 Ağustos 2010 yılında FOX TV ile devam eden Birsen, İstanbul'a yerleşmeden bir süre önce Ankara'da yaşadı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Burak Birsen, FOX TV öncesinde TRT, CTV, Milliyet, Kanal D gibi medya şirketlerinde editörlük, muhabirlik, haber şefliği ve haber müdürlüğü görevlerinde çalıştı.

Burak Birsen, yaz aylarında cumartesi ve pazar günleri saat 19:00'da FOX Ana Haber Hafta Sonu bültenini sunmaktadır. Kış aylarında ekranda görmeyen izleyiciler "Burak Birsen'den FOX'tan ayrıldı mı?" sorusunu araştırıyor. Başarılı sunucunun FOX TV kariyeri devam etmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Burak Birsen kimdir? FOX TV Burak Birsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Burak Birsen yaşı kaç? - Haberler
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