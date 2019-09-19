Burak Başarır, içecek sektöründe 'en iyi CEO' seçildi

19.09.2019 13:08

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi "Institutional Investor" tarafından gerçekleştirilen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi. Coca-Cola İçecek, ankette ayrıca EMEA Bölgesi'nin En Saygın kurumları arasında yer aldı.



Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, ankette ayrıca gelişmekte olan EMEA Bölgesi'nin En Saygın 44 kurumu arasında yer aldı. Anket, 20'den fazla sektörden 369 şirketin 12 bini aşkın profesyonel tarafından değerlendirilmesiyle oluşturuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA