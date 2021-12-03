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Burak Altıparmak: "Sadece Bursaspor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Burak Altıparmak:

Bursaspor'un önce sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı sonra da vazgeçtiği Burak Altıparmak, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bursaspor'un önce sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı sonra da vazgeçtiği Burak Altıparmak, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak, sosyal medya aracılığı ile camiaya mesaj verdi. Yeşil-beyazlı kulübün karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetme kararı aldığı, ancak bu karardan vazgeçerek tekrar takımda devam etmesi konusunda anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından fotoğraf paylaştı. Kalp işareti yaparak Bursaspor armasını işaret eden Burak Altıparmak, fotoğrafın altına da "Sadece Bursaspor" mesajı düştü. Bu mesaj Bursaspor taraftarının beğenisini topladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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