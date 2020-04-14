BURAK AKKUL VE EŞİ ALKIŞLARLA TABURCU OLDU
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Koronavirüs, Güncel

BURAK AKKUL VE EŞİ ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul alkışlar arasında taburcu oldu.

14.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:37
BURAK AKKUL VE EŞİ ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

 Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul alkışlar arasında taburcu oldu.

Sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi. Burak Akkul, hastağı yendiğini geçtiğimiz günlerde hastane odasında çektiği video ile duyurmuştu. Akkul ve eşi, 1 ay süren tedavilerinin ardından Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Akkul çifti sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Kaynak: DHA

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