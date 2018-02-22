Buradan Yardım Alabilmenin Tek Şartı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Hayat Ağacı Derneğinde hiçbir ayrım yapılmadan, yoksul olan herkese yardımda bulunduklarını belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ta fakir fukaranın çaresi olan Hayat Ağacı Derneği'nde Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile bir araya geldi. Aydın, Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, Gıda Bankası'nın çalışma yapısı hakkında bilgi verdi. Veren el ile alan eli buluşturan Gıda Bankası'ndan yardım almanın tek şartının yoksulluk olduğunu belirten Başkan Aydın, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı olmadan buradan binlerce ihtiyaç sahibinin, ekmek, gıda, giyim ve temizlik gibi eksiklerini, belirli limitlerde ücretsiz alabildiğini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği'nin yapısı ve işleyişi ile ilgili memnuniyetlerini ifade ederek, Türkiye'ye model olan bu yardım sisteminin kurulmasında emeği geçen Belediye Başkanı Sami Aydın ile bağışları ile katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür ettiler. - SİVAS