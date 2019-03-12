Burada, Orada ve Her Yerde" Oyunu Bursa'da Sahnelendi

Bursa Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında, "Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu sahnelendi

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu, Hristina Arsenova yönetti.

Burgas

Trio Tiyatrosunun sahnelediği oyun, 11 farklı skeçten oluşan kukla gösterisiyle dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli kültürlerin renkli dünyasını sundu, seyirciyi kültürlerarası bir yolculuğa çıkardı.

Oyuncu Aleksandra Eneva ve Ivaylo Enev'in performansı, Bursalı sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA