"Burada Her Şey Var"Da Amasya'yı Anlattık
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TGRT EU Kanalında "Arzu Budak ile Burada Her Şey Var" programında Amasya'mızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, turizmle ilgili çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattı.
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TGRT EU Kanalında "Arzu Budak ile Burada Her Şey Var" programında Amasya'mızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, turizmle ilgili çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattı. TGRT EU ekibine bu keyifli program için teşekkür ederiz.
Kaynak: Habermetre