"Burada Her Şey Var"Da Amasya'yı Anlattık

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TGRT EU Kanalında "Arzu Budak ile Burada Her Şey Var" programında Amasya'mızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, turizmle ilgili çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattı.