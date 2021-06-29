"Burada Her Şey Var"Da Amasya'yı Anlattık
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"Burada Her Şey Var"Da Amasya'yı Anlattık

'Burada Her Şey Var'Da Amasya'yı Anlattık
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TGRT EU Kanalında "Arzu Budak ile Burada Her Şey Var" programında Amasya'mızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, turizmle ilgili çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattı.

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TGRT EU Kanalında "Arzu Budak ile Burada Her Şey Var" programında Amasya'mızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, turizmle ilgili çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattı. TGRT EU ekibine bu keyifli program için teşekkür ederiz.

Kaynak: Habermetre

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