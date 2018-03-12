Burada Hayallerimizi Ortaya Çıkardık"

Samsun'da yaşayan engelli kadınlar ahşap ve alçıya hünerlerini işleyerek hem sosyal hayattan kopmuyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi'nce Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hazırlanan "Engellilerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu Projesi" kapsamında açılan kurslara katılan kadınlar, eğitim merkezini adeta atölyeye çevirdi.

Özellikle ahşap ve alçıdan süs eşyası, oyuncak, hediyelik eşya yapımını öğrenen engelli kadınlar, imkan verilmesi halinde neler yapabileceklerini ortaya koyuyor.

Bedensel engelli kursiyerlerden 2 çocuk annesi Hüsniye Zengin, AA muhabirine, eşini bir süre önce kaybettiğini ve evin geçimini kendisinin sağladığını söyledi.

Kursta hediyelik eşya yapımını öğrendiğini aktaran Zengin, "Bir süre sonra evin mutfak masraflarını çıkarmaya başladım. Sonra siparişler gelmeye başladıkça iş daha çok zevkli bir hal almaya başladı. Alçıdan 300 tane sünnet çocuğu ve 40 tane yeni doğan bebek yaptım. Çeşitli mumluk siparişleri almaya başladım. Kurs sayesinde hem mutfak masraflarını çıkarırken hem de çok güzel stres atabileceğim işe kavuştum. Bu sayede aktif oluyorum ve topluma karışıyorum. Burada hayallerimizi de ortaya çıkardık. Hayallerimizdeki şeyleri burada hediyelik eşyalara işliyoruz." dedi.

Genç kursiyer Deren Özgen ise, "Burada çok güzel bir ortam var ve arkadaşlıklar iyi. Güzel el becerileri kazanıyoruz. Çeşitli malzemelerden süs eşyaları yapıyoruz. Fakat ben en çok alçı işleme sanatını sevdim. İnşallah burada edindiğim kazanımlarla kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışacağım." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Usta Öğretici Kevser Zozik de 4 ay önce kursa başladıklarını, kursiyerlerin hediyelik eşya yapmayı çok çabuk öğrendiğini vurguladı.

"Dört büyük takımın hediyelik eşyalarına ilgi fazla"

Kısa sürede engelli kadınların sosyal medya üzerinden sipariş almaya başladığını aktaran Zozik, şunları söyledi:

"Engellilerle çalışmaktan çok mutluyum. Kısa sürede ahşap ve alçıdan hediyelik eşya yapmayı öğrendiler. Özellikle 4 büyük takımların hediyelik eşyalarına ilgi çok fazla. Engelli kadınlarımızın hayalleri çok yaratıcı. Kendi yaptıkları modeller üzerinden sipariş alıp satıyorlar. Bu da onların ev masraflarını çıkartıyor."

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayri Hakyemezoğlu ise engellilerin toplumun bir parçası olduğunu, sosyal yaşama girmeleri ve istihdama katkı vermeleri için böyle bir proje başlattıklarını aktardı.

Engelli kadınların burada edindikleri bilgi ve el becerileriyle geliştirerek, kendilerine hem bir iş imkanı hem de bir uğraş olarak evlerinde yapabilecekleri konuma geldiğini anlatan Hakyemezoğlu, kadınların evlerine ekonomik olarak katkı sağlamasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.