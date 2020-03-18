Bünyesine en son İTO Kilit'i katan Yelken Kalıp standı büyük ilgi gördü Sektörde yarım yüzyılı geride bırakan ve Fornax markası ile üretim yapan Yelken Kalıp A.Ş. katıldığı Avrasya Pencere Fuarı'nda yoğun ilgi gördü.

Sektörde yarım yüzyılı geride bırakan ve Fornax markası ile üretim yapan Yelken Kalıp A.Ş. katıldığı Avrasya Pencere Fuarı'nda yoğun ilgi gördü. 4 binden fazla ürün çeşidine sahip olan şirket, en son bünyesine İTO Kilit markasını da kattı. Yelken Kalıp, fuarda sürme ve ekstra güvenlik sistemlerini ön plana çıkardı.



Kapı, pencere aksesuarları ve kilitleri alanında sektörde yarım asrı geride bırakan Yelken Kalıp, 4-7 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrasya Pencere Fuarı'na katıldı. Standında ziyaretçilerini ağırlayan Yelken Kalıp, yoğun ilgiyle karşılaştı.



Avrasya Pencere Fuarı'na her yıl düzenli olarak katılan Yelken Kalıp, fuarda mevcut ürünlerinin yanında en son geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle de yer aldı. Yelken Kalıp Pencere & Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Nuray Ergül Bulutlar, fuara 20 yıldır katıldıklarını belirterek, "Fuarlar sektör profesyonelleri ile bir araya gelmek açısından önemli alanlar. Aynı zaman diliminde farklı müşteri grubu ile bir araya geliyoruz. Sektördeki yenilikleri görüp kendi inovatif ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Bu açıdan fuarları önemsiyoruz" dedi.



Avrasya Pencere Fuarı'nda da ürün portföylerinde yer alan ürünlerinin yanında AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdikleri yeni ürünlerini tanıttıklarını dile getiren Bulutlar, fuarda; PVC, alüminyum profillere uyumlu donanım sistemleriyle yer aldıklarını özellikle de sürme ve ekstra güvenlik sistemlerini ön plana çıkardıklarını söyledi. Bulutlar, şirketlerinin şu anda 4 binden fazla ürün çeşidi ile faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.



Yakın bir zamanda bünyelerine İTO Kilit markasını da kattıklarını hatırlatan Bulutlar, İTO Kilit ile sektördeki derinliklerini artırdıklarını vurguladı. Bulutlar, "2022 yılına kadar Türk kilit pazarındaki ilk 3 firma arasında olmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA