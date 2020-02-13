Bünyanlı esnaflardan kardan adam yarışması
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Bünyanlı esnaflardan kardan adam yarışması

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde esnaflar kendi aralarında kardan adam yarışması düzenledi.

13.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:34
Bünyanlı esnaflardan kardan adam yarışması

'nin ilçesinde esnaflar kendi aralarında kardan adam yarışması düzenledi.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle durgun bir iş günü geçiren esnaflar, kendi aralarında kardan adam yarışması düzenleyerek vakit geçirmeye çalıştı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, esnaflar doyasıya eğlendi.

Kar yağışının en çok kendilerini etkilediğini belirten esnaf İsmail Dündar, çevre esnafı ve gelen birkaç müşteriyle kardan adam yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yağış nedeniyle insanların dışarı çıkmadıklarını kaydeden Dündar, "Kırsal mahallelerde yaşanan insanlar ilçe merkezine gelmiyor. Biz de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz. Çok eğlenceli, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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