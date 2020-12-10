Bünyanlı çift Bangladeş'te su kuyusu açtırdı
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Bünyanlı çift Bangladeş'te su kuyusu açtırdı

10.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:02
Bünyanlı çift Bangladeş'te su kuyusu açtırdı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinden Fatma ve Haşim Serper çiftti Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinden Fatma ve Haşim Serper çiftti Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinden Fatma ve Haşim çifti, Bangladeş'te yaptıkları hayırla su kuyusu açtırdı. Su kuyusu başında öğrencilerin de bulunduğu bir tören düzenlendi. Törende su kuyusunun başında Kur'an-ı Kerim okundu. Küçücük ellerini semaya kaldıran çocuklar yapılan duaya hep birlikte 'Amin' dedi. - KAYSERİ

Bünyanlı çift Bangladeş'te su kuyusu açtırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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