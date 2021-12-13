Bünyan Spor Salonu yeni zeminine kavuştu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tüm tesislerde yapılan bakım onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında, Bünyan Spor Salonunun mevcut ahşap zemin kaplaması PVS kaplama ile yenilenerek sporcuların ve vatandaşların hizmetine açıldı.

Bünyan'da çalışmalarını sürdüren minik basketbol sporcuları yeni zeminde ilk antrenmanlarını yaptı. Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ihtiyaç duyulan tüm tesislerimizde bakım onarım ve yenileme çalışmalarını eksiksiz yerine getiriyoruz. Bünyan Spor Salonumuzda yapmış olduğumuz zemin yenileme ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanması ile sporcularımızı salonlarımızda görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve sporcularımız için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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