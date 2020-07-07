Bünyan Müftülüğü kurban bağışı için stant açtı Türkiye Diyanet Vakfı Bünyan Şubesi ve Bünyan Müftülüğü ilçe merkezinde 2020 yılı vekaletle kurban standı açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bünyan Şubesi ve Bünyan Müftülüğü ilçe merkezinde 2020 yılı vekaletle kurban standı açtı.

İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan ve din görevlileri açılan standı ziyaret ederek vekaletle kurban desteğinde bulundular.

Yurt içi kurban bedelinin 975 lira, yurt dışı kurban bedelinin 825 lira olduğunu hatırlatan Taşyapan, "Vatandaşlarımız kurban bağışlarını Müftülüğümüzden veya standımızı ziyaret ederek, din görevlilerimiz aracılığı ile yapabilir. Ayrıca bizi aradıkları takdirde kurban bağışlarını evlerinden alabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA