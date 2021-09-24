Bünyan Meslek Yüksekokuluna Ziyaret

Bünyan Meslek Yüksekokuluna ZiyaretSayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN ve Belediye Başkanı Özkan ALTUN, Bünyan Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti, ziyarette Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Emre H. BARAZ okul hakkında bilgiler verdi ardından 2021-2022 öğrenim yılı açılışı nedeniyle öğrencilerle bir araya gelindi, katılımcılar birer konuşma yaptılar konuşmacılar eğitimin öneminden bahsederek öğrencilere başarılar diledi.

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