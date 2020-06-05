Bünyan Kaymakamı Şahin iş yerlerini denetledi
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Bünyan Kaymakamı Şahin iş yerlerini denetledi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Kaymakam Ömer Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süre durdurulan ve normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde denetlemelerde bulundu.

Bünyan Kaymakamı Şahin iş yerlerini denetledi
05.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:00

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Kaymakam Ömer Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süre durdurulan ve normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde denetlemelerde bulundu.

Şahin'e, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cumhur Özalp, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Büyüktanır ve halk sağlığı ekipleri eşlik etti.

Kaymakam Şahin ve beraberindekiler, ilçedeki market, berber, fırın, çay ocağı, lokanta, kahvehane ve halk sağlığını yakından ilgilendiren diğer işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettiler.

Şahin, hiçbir taviz vermeden salgınla mücadelenin devam edeceğini belirterek, işletme sahiplerine kurallara uymanın önemini hatırlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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