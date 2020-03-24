Bünyan'ın cadde ve sokakları dezenfekte edildi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler yıkanarak dezenfekte edildi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler yıkanarak dezenfekte edildi.

Bünyan Belediyesi salgın hastalık riskine karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmayla ilçedeki cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkadı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, koronavirüse karşı tedbir aldıklarını ve tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

"İnşallah Türkiye olarak hep birlikte başaracağız." diyen Altun, ilçe halkının acil bir durum olmadıkça evde kalması gerektiğini vurguladı.

Altun, virüsten korunmak için en güvenli yerin evler olduğunu ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA