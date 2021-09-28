Bünyan Fen Lisesinden Roket Projesi - Haberler
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Bünyan Fen Lisesinden Roket Projesi

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Bünyan Fen Lisesinden Roket Projesi

Bünyan Fen Lisesinden Roket ProjesiTEKNOFEST 2022'ye katılmak için İlçemizi temsil edecek olan Bünyan Fen Lisesini, Sayın Kaymakamınız Turgut GÜLEN ve Belediye Başkanı Özkan ALTUN ziyaret etti.

Bünyan Fen Lisesinden Roket ProjesiTEKNOFEST 2022'ye katılmak için İlçemizi temsil edecek olan Bünyan Fen Lisesini, Sayın Kaymakamınız Turgut GÜLEN ve Belediye Başkanı Özkan ALTUN ziyaret etti. Ziyarette TEKNOFEST 2022 ye katılmak için, 1500 metre irtifada Roket projesi hakkında, proje sorumlusu Müdür Yardımcısı Öğretmen Hacı KAYA ve takım kaptanı Öğrenci Umutcan MUTLU proje hakkında bir sunum yaptı.

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Haber: Bünyan Fen Lisesinden Roket Projesi - Haberler
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