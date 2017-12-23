Bünyan'ı tanıtmak ve ilçede birlik beraberliği sağlamak için kurulan Bünyan Dostları Derneği, 5 yaşında. En çok da Kış Yüzme Şenlikleri ile bilinen Dernek, sosyal medyadaki 10 bin civarındaki takipçisiyle klasik hemşehri derneklerinin aksine göz dolduran faaliyetleri ile dikkat çekiyor.



10 yıl önce Bünyan'ı tanıtmak amacıyla faaliyetler yapmak için bir araya geldiklerini, 2012 yılı 23 Aralık tarihinde de dernekleşerek tüzel kişiliğe kavuştuklarını belirten Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim, diğer hemşehri derneklerinden farklı olarak, ilçenin değerlerini unutturmamak ve gün yüzüne çıkarmak için başta Bünyan Kaymakamlığı olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla birlikte, Bünyanlıların da desteğiyle çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Dernek faaliyetlerinden en bilineninin, artık yerel olmaktan çıkan Kış Yüzme Şenlikleri olduğunu belirten Başkan Şener Serim, diğer etkinliklere dair şunları söyledi:



"Kış Yüzme Şenlikleri yerel etkinlik olmaktan çıktı"



"Kış Yüzme Şenliklerimiz geleneksel olarak 6 yıldır devam ediyor. 2018 yılının ilk ayında 7'ncisini gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilçemizin ileri gelenlerini onore etmek için Bünyan Dostları Gecesi düzenledik ve Bünyan'a hizmet eden insanlara plaket takdim ettik. Örneğin, 1954 yılında Türk Sesi gazetesini çıkaran İsmail Hakkı Özsoy'a plaket takdim ettik ve gazetenin bir sayısının da tıpkı basımını yaptık. Bunun dışında Bünyan'ın doğasını tanıtmak amacıyla doğa yürüyüşleri başlattık. 8 yıldır aralıksız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına denk gelecek biçimde Cumhuriyet Doğa Yürüyüşleri yapıyoruz. Sosyal medya aracılığıyla da dünyanın her yanındaki Bünyanlılara ulaşabildik. Bünyan ile ilgili haberleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmaya başladık. Sosyal medyada 10 binin üzerinde takipçimiz var. Bünyanlı Yazarlar İmza Günü düzenledik. Dernek adına Türk Sesi gazetesinin tıpkı basımı, Yok Hükmünde Ağrı Dağı ve Salih Altıntop'un Fenerler Sönmeden adlı kitaplarını yayınladık. Eski Bünyan'ı canlandırmak amacıyla Bünyan nostaljik fotoğraflarından oluşan Bünyan Dostları Takvimi bastırıyoruz 8 yıldan bu yana. Albümlerde kalan fotoğraflar kıymete bindi, bu fotoğrafları gerek sosyal medyadan gerekse de takvimimizde değerlendiriyoruz."



"Türkiye'de iki kervansarayın bulunduğu başka ilçe yok"



Türkiye'de iki kervansarayın bulunduğu başka bir ilçe olmadığını vurgulayan Başkan Şener Serim, bundan sonraki süreçte Sultanhanı ve Karatay Hanı'nın tanıtımına yönelik olarak ulusala da hitap eden etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ