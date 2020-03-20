Bünyan'daki sağlık çalışanlarından "evinde kal" çağrısı Bünyan Devlet Hastanesi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.

Bünyan Devlet Hastanesi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.

Bünyan Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli bir araya gelerek, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek oldu.

Çalışanlar "Biz sizin için buradayız siz de ülkemiz için evde kalın" yazılı kağıtlarla mesaj verdi.

Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, "Bu süreçte tüm sağlık çalışanları olarak görev yerimizde görevimizin başındayız. Sizlerin de lütfen evlerinizde kalmanızı rica ediyoruz. Kurallara lütfen riayet edelim." diye konuştu.

Kaynak: AA