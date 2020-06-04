Bünyan'da zabıta ekipleri semt pazarında maske ve dezenfektan dağıttı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarında maske ve dezenfektan dağıttı.
04.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:17
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarında maske ve dezenfektan dağıttı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahallelerde kurulan pazar alanlarının girişinde bekleyen belediye ekipleri, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor.
Karakaya Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde zabıta ekipleri, vatandaşlara ve esnafa maske ile dezenfektan dağıttı.
Vatandaşları virüsten korunma yolları hakkında bilgilendiren ekipler, alışveriş esnasında sosyal mesafenin korunması konusunda da denetimlerini sürdürdü.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, normalleşme sürecinde de tedbiri asla elden bırakmayacaklarını, vatandaşların sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA