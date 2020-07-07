Bünyan'da zabıta ekipleri koronavirüs tedbirlerini sürdürüyor Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarmaya devam ediyor.

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarmaya devam ediyor.

Maske takmanın zorunlu olduğu ilçede zabıta müdürlüğü ekipleri hem denetim yapıyor hem de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Salı pazarında denetimlere devam eden ekipler, vatandaşları hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımlarına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri konusunda uyardı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, salgın riskinin devam ettiğini anımsattı.

Sosyal mesafeye dikkat etmenin ve maske takmanın bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade eden Altun, maskesiz sokağa çıkmanın cezai yaptırımı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA