Bünyan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
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Bünyan, Güncel

Bünyan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Bünyan Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler, kamu araçları ve halk otobüsleri dezenfekte edildi.

17.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:00
Bünyan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Bünyan Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler, kamu araçları ve halk otobüsleri dezenfekte edildi.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Gün boyu devam eden çalışmalar kapsamında halk otobüsleri, ticari taksiler, kamu araçları ve şehir içi dolmuşlarının, virüs tehdidine karşı korunaklı ve vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri hale getirildiği vurgulayarak bu ve benzeri çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirdi.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Bünyan Belediyesi olarak ilçe genelinde düzenli bir şekilde salgın öncesi de dezenfekte çalışmalarını yapıyorduk. Son bir haftada yoğunlaştırdığımız çalışmalarla vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanlara dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyoruz. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Dezenfekte çalışmalarında kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlardır.Okullar, yurtlar, hastaneler, dükkanlar ve şimdide toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyoruz. Bu yöndeki çalımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.


Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Bereç ise yapılan çalışmadan oldukça memnun olduklarını ifade ederek Başkan Özkan Altun'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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