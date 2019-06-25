Bünyan'da tayini çıkan savcılara veda yemeği

Bünyan'da görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayinleri çıkan savcı Emirhan Mısırlı ile Seçkin Gökçe'ye veda yemeği verildi.

Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki yemeğe, savcıların yanı sıra Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, adliye personeli ve ilçe protokolü katıldı.

Burada konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın, hizmetlerinden dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Bünyan Belediye Başkanı Altun da ilçede bulundukları süre içinde yaptıkları hizmetlerden dolayı Mısırlı ve Gökçe'ye teşekkür etti.

Yemeğin sonunda savcılar Mısırlı ve Gökçe'ye plaket takdim edildi.

Kaynak: AA