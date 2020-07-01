Bünyan'da tayini çıkan hakim için veda yemeği Kayseri'nin Bünyan ilçesinde görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim için veda yemeği düzenlendi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim için veda yemeği düzenlendi. Hakim Gökhan Çakıroğlu için verilen veda yemeğine Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, adliye personeli ve ilçe protokolü katıldı. Programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın hizmetlerinden dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da "İlçemize yapmış oldukları hizmetlerden ötürü Sayın Hakimimize teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." dedi. Kaynak: AA