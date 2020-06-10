Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor
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Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor

Bünyan Belediyesi, yeni tip ikoronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmuyor.

Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor
10.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:06

Bünyan Belediyesi, yeni tip ikoronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmuyor.

Belediye ekipleri, sokakta ve parklarda yaşayan kedi ve köpekler için mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, cadde ve sokakları paylaştıkları dostlara yönelik periyodik sürdürdükleri mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha arttırdıklarını belirtti.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihtiyaç duyulan sokak hayvanlarına belediye veterinerleri müdahalede bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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