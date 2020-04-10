Bünyan'da sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı
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Bünyan'da sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı

Bünyan Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.

10.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:06
Bünyan'da sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı

Bünyan Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklerin beslenmesi için ilçe genelinde uygun yerlere yem, mama ve ekmek bıraktı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, belediye ekiplerinin tedbir süresince şimdiye kadar olduğu gibi sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Altun, "Her can bizim için kıymetli. Kapı önleri, bina önleri veya çevremizde uygun olan yerlere dilsiz dostlarımız için yiyecek ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Bünyan Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarına mama ve mama kapları bıraktık. Düzenli olarak mama ve su bırakacağız. Sizlerden ricamız sokaklardaki dostlarımızı unutmamanızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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