Bünyan'da şehitler anıldı Bünyan ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bünyan ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Bünyan Şehitliğinde düzenlenen törene Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve ilçe protokolü katıldı.

Çelenk sunumu,saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan tarafından şehitlerimiz için dua edildi.

Kaymakam Ömer Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için gözünü kırpmadan cepheye koşan aziz şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Belediye Başkanı Altun da "Vatan topraklarını korumak için topyekün şahlanan bir milletin vatan uğruna canlarını feda eden kahraman evlatları, aziz şehitlerimizi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı vesilesiyle dualar ile andık. Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: AA