Bünyan'da polisten maske denetimi Maskesiz dışarı çıkma yasağı bulunan Kayseri'nin Bünyan ilçesinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Maskesiz dışarı çıkma yasağı bulunan Kayseri'nin Bünyan ilçesinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Bünyan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde aldığı kararla, ilçe genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

Polis ekipleri, ilçede kurulan pazarda ve ilçe meydanlarında denetim yaparak, maske takmayanlara uyarıda bulundu.

Ekipler tarafından ayrıca esnaf ve vatandaşlara ekip araçlarından sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde anons yapıldı.

Kaynak: AA